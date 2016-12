KARTING

Un domingo de campeones

El fin de semana pasado el campeonato 2016 del karting fueguino llegó al final. Las tres categorías que este año fueron las protagonistas tuvieron campeón.En aa Sthil 60cc Valentino Berti se consagró temprano, la Zanella Master quedó para Alexis Mendoza y la Zanella Junior quedó en poder de Martín Gómez.

RIO GRANDE (por Lulu Loaces) – Era sabido después de la 4ª fecha y antes del receso que en la Sthill el que tenía los papeles en orden era Valentino Berti que tuvo una temporada de lujo desde la fecha N° 1. No había manera de que no fuera el campeón y alcanzó la corona apenas comenzó la segunda mitad de la temporada. En la fecha 7 fue Alexis Mendoza, un gran piloto del karting que ya sabía de las mieles del éxtito desde la final del año 2014 cuando fue el campeón de lo que era entonces la Zanella Junior. Un piloto que siempre se brinda en pos del espectáculo y deja todo en la pista, la temporada que viene saldrá a defender el 1, según palabras y si tiene el mismo desempeño que en la temporada que acaba de bajar el telón, con segurida el bicampeonato tendrá su nombre. En la Zanella Junior apenas finlaizada la última carrera que ganara un gran Joaquín “Chupita” Pereyra, la duda que flotaba en el aire era si Franco Giménez y Martín Gómez habían quedado empatado en puntos, por razones de tiempo, no aclaramos los tantos, por una mínima diferencia de puntos fue Martin Gómez el campeón de la categoría que finalizó la temporada al rojo vivo. Una categoría que tiene en sus fulas candidatos para todos los gustos y el que gana, gana y en grande. Recordemos que Martín Gómez fue el gran campeón de la Zanella Escuela y luego desapareció de las pistas para volver como lo que es, un consagrado con todas las letras. El año que Martín fue campeón fue el último de la Zanella Escuela.